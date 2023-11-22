Мэрия Одессы хочет объединиться с волонтерами для помощи военным

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в мэрии начаты консультации с общественностью о направлении бюджетных средств волонтерским и общественным организациям.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, связанных с организацией взаимодействия мэрии с общественными организациями по обеспечению военных. В частности, создание юридического механизма, позволяющего направлять средства из городского бюджета напрямую волонтерам.

Читайте также: Протесты на Думской: почему одесситов просят «прекратить кошмарить» местную власть

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, механизм позволит существенно усилить поддержку военных: волонтеры имеют прямую связь с боевыми подразделениями, а также контакты поставщиков.

«Мы хотим предоставить вам возможность использовать городской ресурс. Это будет верно и логично. Я уверен, что кооперация усилий выведет наши возможности поддержки армии на качественно новый уровень», – заявил городской голова.

Участники встречи также обсудили категории закупок, варианты обеспечения различных военных подразделений и прочее.

Все предложения будут обобщены и представлены общественности для дальнейшей работы.

Как отметила руководитель Благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, многочисленные акции протеста одесситов под мэрией дали результаты: на потребности военных из бюджета выделяют больше средств, мэрия покупает FPV дроны и объявила уже второй тендер на 18 млн грн.

«Наконец-то FPV дроны начали покупать не только волонтеры. Это просто отличная новость. Особое спасибо людям, которые продвигают эту тему на уровне горсовета. Медленно, но перемен все больше», — отметила Ножевникова.