Почему бюджеты Одессы и местных общин потеряют миллиарды гривен в 2024 году

В Ассоциации городов посчитали, что громада Одессы недополучит в 2024 году не менее 1,3 млрд. гривен.

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Потери средств в других территориальных громадах области, в частности, будут составлять:

Белгород-Днестровская — 217,3 млн. грн.

Черноморская — 156 млн. грн.

Ананьевская — 119 млн. грн.

Болградская — 127,5 млн. грн.

Доброславская — 133 млн. грн.

Визирская — 110 млн. грн.

Березовская — 40 млн. грн.

Маяковская — 76 млн. грн.

Староказацкая — 32,5 млн. грн.

Южненская — 33,8 млн. грн.

Беляевская — 24,5 млн. грн.

Арцизская — 20,5 млн. грн.

Кодымская — 17,5 млн. грн.

Великодолинская — 16,5 млн. грн.

Любашевская — 16,2 млн. грн.

Килийская — 13,3 млн. грн.

Вилковская — 12,6 млн. грн.

Овидиопольская — 10,5 млн. грн.

В пояснительной записке к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» отмечено, что при доработке законопроекта в пределах общего объема межбюджетных трансфертов осуществлено распределение между местными бюджетами части дополнительной дотации в объеме 13,1 трлн. грн. для компенсации уменьшения ресурса общего фонда местных бюджетов в 2024 году.

Тем не менее, указанная дополнительная дотация лишь в незначительной степени компенсирует потери местных бюджетов, подсчитали в Ассоциации городов.

Решение о перенаправлении средств из бюджетов громад в государственную казну вступило в силу уже в ноябре 2023 — военный НДФЛ начали изымать из местных бюджетов с октября. То есть потери бюджетов территориальных громад за 2023 год составят порядка 650 млн. гривен. Эти средства обещают направить на усиление обороноспособности украинской армии.