Почему бюджеты Одессы и местных общин потеряют миллиарды гривен в 2024 году

Верховная рада утвердила государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает перенаправление 100% налога на доход физических лиц (НДФЛ) военнослужащих в государственную казну. Следовательно, громады, которые ранее распоряжались этими средствами, потеряют значительную часть бюджетных поступлений. Для Одесской области эта цифра составляет 2,6 миллиарда гривен.
В Ассоциации городов посчитали, что громада Одессы недополучит в 2024 году не менее 1,3 млрд. гривен.
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Потери средств в других территориальных громадах области, в частности, будут составлять:
- Белгород-Днестровская — 217,3 млн. грн.
- Черноморская — 156 млн. грн.
- Ананьевская — 119 млн. грн.
- Болградская — 127,5 млн. грн.
- Доброславская — 133 млн. грн.
- Визирская — 110 млн. грн.
- Березовская — 40 млн. грн.
- Маяковская — 76 млн. грн.
- Староказацкая — 32,5 млн. грн.
- Южненская — 33,8 млн. грн.
- Беляевская — 24,5 млн. грн.
- Арцизская — 20,5 млн. грн.
- Кодымская — 17,5 млн. грн.
- Великодолинская — 16,5 млн. грн.
- Любашевская — 16,2 млн. грн.
- Килийская — 13,3 млн. грн.
- Вилковская — 12,6 млн. грн.
- Овидиопольская — 10,5 млн. грн.
В пояснительной записке к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» отмечено, что при доработке законопроекта в пределах общего объема межбюджетных трансфертов осуществлено распределение между местными бюджетами части дополнительной дотации в объеме 13,1 трлн. грн. для компенсации уменьшения ресурса общего фонда местных бюджетов в 2024 году.
Тем не менее, указанная дополнительная дотация лишь в незначительной степени компенсирует потери местных бюджетов, подсчитали в Ассоциации городов.
Решение о перенаправлении средств из бюджетов громад в государственную казну вступило в силу уже в ноябре 2023 — военный НДФЛ начали изымать из местных бюджетов с октября. То есть потери бюджетов территориальных громад за 2023 год составят порядка 650 млн. гривен. Эти средства обещают направить на усиление обороноспособности украинской армии.