В Одессе презентовали уже третий трамвай-великан – как он выглядит? (фото)

Как рассказали транспортники, длина этого трамвая, как и его предшественников, составляет почти 31 метр – это самый длинный трамвай в Украине. Он состоит из трех секций и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.

Кроме того, «Одиссей MAX» – низкопольный трамвай и тем самым удобен для людей с инвалидностью – в его средней части есть пандус, через который в салон может заехать человек в инвалидной коляске.

Также сообщается, что новый трамвай будет работать на маршруте №7, как и предыдущий «Одиссей МАХ». Он призван улучшить транспортное сообщение с поселком Котовского в часы пик.

«Сегодня наши вагоны в режиме карантина перевозят ограниченное количество пассажиров, поэтому появление второго такого вагона в Суворовском районе вместе с двумя трамваями-спарками, которые мы туда пустили, позволит решить сложившуюся проблему», – уверен мэр Одессы Геннадий Труханов.

А директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Тетюхин сообщил, что этот вагон – не последний в семействе «Одиссей МАХ»: до конца года планируют собрать еще 1-2 таких трехсекционных трамвая.

Третий «Одиссей МАХ» стал 25-м трамваем, собранными силами сотрудников КП «Одесгорэлектротранс» с 2016 года.

Напомним, первый одесский трамвай «Одиссей-MAX» сдали в сентябре 2019 года. Он работает на маршруте №26 (11 станция Люстдорфской дороги – Старосенная площадь).

Второй «Одиссей-MAX» вышел на маршрут в сентябре 2020 года. Он работает на маршруте №7 в Суворовском районе.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.

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Фото КП «Одесгорэлектротранс»