Второй трамвай Одиссей MAX уже вышел на маршрут в Одессе (видео)

В Одессе запустили в работу новый трамвай “Одиссей МАХ”.
Самый длинный трамвай в Украине уже работает в часы пик на маршруте №7 в Суворовском районе. Он собран в вагоноремонтных мастерских КП «Одессагорэлектротранс», сообщили в мэрии Одессы.
Первый «Одиссей МАХ» сдали в сентябре 2019 года, он работает на маршруте №26 (11 ст. Люстдорфской дороги – Старосенная площадь).
Сейчас собирают третий такой трамвай.
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Фото, видео: мэрия Одессы