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Новости Одессы и Одесской области

Більш ніж 30 метрів: в Одесі презентували найдовший трамвай України (фото, відео)

Більш ніж 30 метрів: в Одесі презентували найдовший трамвай України (фото, відео)

Новий трамвай здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадочних місцях.

Перший багатосекційний трамвай «Одіссей МАХ» презентували сьогодні співробітники вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс», передає «Думська».

Фактично цей трамвай – збільшений більш ніж у два рази класичний «Одіссей», який вже працює на міських маршрутах.

Довжина нового вагона становить майже 31 метр – сьогодні це найдовший трамвай з тих, які є в Україні.

«Одіссей МАХ» складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадочних місцях.

За словами головного інженера КП «Одесміськелектротранс» Олександра Каташинського, випробування нового трамвая стартують буквально днями і будуть проводитися вночі, щоб не заважати трафіку.

– Трамвай ще не залишав вагоноремонтні майстерні (ред. – ВРМ), однак, згідно з технічними документами, у нього не буде проблем з проходженням кінцевих і кривих – все це прораховано. На практиці ж «Одіссей МАХ» буде випробуваний на абсолютно всіх існуючих трамвайних маршрутах міста, ми очікуємо, що на це піде близько місяця, після чого він вийде на лінію, – зазначив Олександр Каташинський.

Спочатку гігант працюватиме на маршруті №26 і курсуватиме між 11-ю станцією Люстдорфської дороги і Старосінною площею.

Вартість трамвая «Одіссей MAX» – близько 18 мільйонів гривень, з яких 16 пішли на придбання кузова, виготовленого у Калуші.

До кінця року на ВРМ планують зібрати ще два односекційних і один багатосекційний трамвай.

Нагадаємо, в Одесі на трамвайні маршрути повернули спарені вагони.

Фото:  Facebook директора КП “Одесміськелектротранс” Дмитра Жемана

Відео: “Думська”

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