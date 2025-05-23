Об этом свидетельствует табличка, которая недавно появились на экспонате.

Доступ к лодке теперь ограничен сигнальной лентой. Посетителей предупреждают, что экспонат находится в аварийном состоянии и призывают не подходить близко.

Что известно о подводной лодке “Малютка”

Дизельная подводная лодка М-296 (“Малютка”) изготовлена на судостроительном заводе «Судомех» (Ленинград). Заводской номер 702. На воду спущена 4 апреля 1956 года.

В декабре 1958 года вошла в состав Черноморского флота, а в 1979-м лодку списали. В том же году была передана в распоряжение Одесского горкома Компартии Украинской ССР.

1 марта 1980 года подлодка была установлена в качестве экспоната на 411-й батарее в Одессе.

Эта субмарина — единственный в Украине и один из немногих в Европе подводный корабль, которому повезло стать музейным экспонатом и памятником, причем сохранившийся в полном корпусе.

Но состояние экспоната катастрофическое — она просто рассыпается. По мнению специалистов, коррозия корпуса приобрела необратимый характер, и реставрации объект не подлежит.

Напомним, весной этого года неравнодушные горожане навели порядок в парке «Мемориал 411-й батареи» и за свой счет покрасили представленные там экспонаты – начавшую ржаветь военную технику времен Второй мировой войны.







