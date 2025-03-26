– Вот так смотришь – и становится жутко. Одна радость – эта мерзость больше не будет нас убивать, – говорит женщина и фотографирует все увиденное. Говорит: «Отправлю фотографии внукам во Львов».

Среди экспонатов – БТР, БМП и поврежденный трансформатор. Что-то из выставленного имеет свой немалый возраст – еще с советских времен. А вот уже «модифицированный вариант»: БТР с измененными башней и пулеметом.

Практически каждый экспонат сопровождается предупреждением: не трогать руками. Люди послушно следуют этому. А вот посмотреть, чтобы увидеть, «что же там внутри» пытаются почти все, особенно дети.

Слышу, как кто-то цитирует слова рожденной во время войны песни: «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!».

Только так!..

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