Вражеская техника на Куликовом поле
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– Вот так смотришь – и становится жутко. Одна радость – эта мерзость больше не будет нас убивать, – говорит женщина и фотографирует все увиденное. Говорит: «Отправлю фотографии внукам во Львов».

Выставка на Куликовом поле в Одессе, март 2025 г.
Выставка вражеской техники на Куликовом поле в Одессе
Вражеская техника на Куликовом поле
Вражеская техника на Куликовом поле в Одессе
Российская техника в Одессе: выставка на Куликовом поле
На Куликовом поле - выставка российской техники
Ранее в центре Одессы установили впечатляющего «Зверя войны»

Среди экспонатов – БТР, БМП и поврежденный трансформатор. Что-то из выставленного имеет свой немалый возраст – еще с советских времен. А вот уже «модифицированный вариант»: БТР с измененными башней и пулеметом.

Выставка на Куликовом поле, Одесса, март 2025 г.
Одесситы смотрят на вражескую технику на Куликовом поле, 2025 г.
Выставка российской техники на Куликовом поле в Одессе
Вражеская техника, уничтоженная ВСУ на выставке в Одессе
Выставка на Куликовом поле в Одессе: уничтоженная техника россиян
Техника врага на выставке в Одессе

Практически каждый экспонат сопровождается предупреждением: не трогать руками. Люди послушно следуют этому. А вот посмотреть, чтобы увидеть, «что же там внутри» пытаются почти все, особенно дети.

Слышу, как кто-то цитирует слова рожденной во время войны песни: «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!».

Только так!..

Выставка на одесском Куликовом поле: вражеская техника
Выставка на одесском Куликовом поле: уничтоженная техника врага
Выставка на одесском Куликовом поле: техника россиян
Выставка на Куликовом поле в Одессе: вражеская техника
Уничтоженная ВСУ вражеская техника - выставка в Одессе
Уничтоженная российская техника - выставка в Одессе, март 2025 г.

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