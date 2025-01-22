Об этом сообщили в мэрии Одессы.

В связи с возобновлением работы Госреестра прав на недвижимое имущество Министерством юстиции Украины после масштабной хакерской атаки в 2024 году Управление государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского с сегодняшнего дня начинает прием.

Все записи в период с 19 декабря 2024 года до 21 января 2025 года будут перенесены на ближайшее время, о чем заявителей дополнительно проинформируют в телефонном режиме.

Запись на прием к государственным регистраторам отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Одессе осуществляется по телефону: 048 705 63 40.

Напомним, 19 декабря 2024 года российские хакеры взломали госреестры Минюста. И вот спустя месяц Министерство юстиции Украины сообщило о их восстановлении.

Уже полноценно работают 7 государственных реестров:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

«Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія будет восстановлен доступ к онлайн услугам, связанным с указанными реестрами», — сообщили в Минюсте.