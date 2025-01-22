Про це повідомили в мерії Одеси.

У зв’язку з відновленням роботи Держреєстру речових прав на нерухоме майно Міністерством юстиції України після масштабної хакерської атаки у 2024 році Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеського міського з сьогоднішнього дня розпочинає прийом.

Усі записи в період з 19 грудня 2024 року до 21 січня 2025 року будуть перенесені на найближчий час, про що заявників додатково проінформують у телефонному режимі.

Запис на прийом до державних реєстраторів відділу державної реєстрації прав на нерухоме майно в Одесі здійснюється за телефоном: 048 705 63 40.

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Нагадаємо, 19 грудня 2024 року російські хакери зламали держреєстри Мін’юсту. І ось через місяць Міністерство юстиції України повідомило про їхнє відновлення.

Уже повноцінно працюють 7 державних реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

«Також найближчим часом на порталі та в застосунку Дія буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов’язаних із зазначеними реєстрами», – повідомили в Мін’юсті.