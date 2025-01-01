Кабмин продлил действие бронирований из-за кибератаки на госреестры

Об этом сообщила у себя в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как сообщалось, 19 декабря Минюст зафиксировал масштабный сбой в сетевой инфраструктуре, обслуживающей госреестры. Причиной послужила российская кибератака, направленная на нарушение работы критической инфраструктуры. Работа реестров временно остановлена. По словам бывшего министра юстиции Дениса Малюськи, серьезной проблемы в удалении информации нет, поскольку имеются резервные копии для восстановления.

Восстановление первоочередных систем, таких как Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей и реестр прав на недвижимое имущество, планируется в течение двух недель.

Пока идет восстановление систем, правительство продолжило действие бронирований.

– Речь идет о бронированиях, предоставленных Министерством экономики Украины или через Единый государственный веб-портал электронных услуг, то есть через портал «Дія». Продолжение бронирования произойдет автоматически. Вам не нужно дополнительно обращаться в соответствующие органы для оформления новых документов, – объяснила министр.

Например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Но если бронирование закончилось до 19 декабря 2024 года, оно не продолжается. Такие бронирования можно будет обновить после возобновления работы реестров.

– Министерство обороны Украины должно в течение пяти дней внести необходимые изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы синхронизировать данные реестра с принятыми изменениями, – добавила Свириденко.

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