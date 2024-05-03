В Одесі попрощалися із собакою Кетті, яку вбила російська ракета (фото, відео)

Про це повідомило управління ДСНС на Одещині.

Кетті стала жертвою чергового російського терору, внаслідок якого на місці удару загинуло 4 людей, ще двоє померли у лікарнях.

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2 травня на місці тієї страшної події пройшла церемонія прощання, присвячена всім домашнім вихованцям та чотирилапим, які несуть службу в різних бойових підрозділах, шукають та рятують людей під завалами, допомагають розмінувати країну та віддають свої життя.

Вшанувати пам’ять Кетті та всіх тварин, які стали жертвами війни, прийшли представники кінологічних розрахунків силових структур разом із службовими собаками та просто небайдужими одеситами.

Вибух в Одесі пролунав увечері у понеділок, 29 квітня. Рашисти вдарили містом ракетою “Іскандер-М” з касетною бойовою частиною. У цей час сотні мирних жителів відпочивали біля моря, займалися спортом, вигулювали тварин. Внаслідок атаки загинули 6 людей, 28 поранені, серед яких діти – розпочато розслідування.

Під російський удар потрапив палац студентів Одеської юридичної академії на березі Чорного моря, більш відомий як “будинок Гаррі Поттера”. Президент університету Сергій Ківалов отримав поранення, а проректор загинув.