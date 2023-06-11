Search
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полицейский ограбил автозаправку на Таирова

В Одессе полицейский ограбил автозаправку на Таирова

В Одессе задержали сотрудника полиции, который в ночь на 10 июня 2023 года ограбил кассира автозаправочной станции на Таирова. По сообщению областного управления Нацполиции, по данному факту руководство полиции инициировало служебное расследование.

По данным правоохранителей, в ночь с 9 на 10 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одну из АЗС (согласно информации местных телеграм-каналов, речь идет об автозаправке на улице Вильямса) вошел мужчина в маске, который распылил в сторону работницы заправки баллончик со слезоточивым газом, после чего завладел ее мобильным телефоном и скрылся.

Менее чем через два часа полицейские установили и задержали грабителя – им оказался полицейский – водитель одного из подразделений.

По неофициальной информации, мужчина оказался в долгах из-за игровой зависимости.

Горе-грабителя передали сотрудникам Госбюро расследований, которые квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). За это преступление предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, где ожидает объявления о подозрении и избрании меры пресечения.

В полиции Одесщины заверили, что не оставят этот случай без внимания. Проводится служебное расследование.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одессита ограбили в центре города, а также о том, как одесситка за один день умудрилась ограбить человека и обворовать магазин.

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить