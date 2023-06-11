В Одессе полицейский ограбил автозаправку на Таирова

В Одессе задержали сотрудника полиции, который в ночь на 10 июня 2023 года ограбил кассира автозаправочной станции на Таирова. По сообщению областного управления Нацполиции, по данному факту руководство полиции инициировало служебное расследование.

По данным правоохранителей, в ночь с 9 на 10 июня в полицию поступило сообщение о том, что на одну из АЗС (согласно информации местных телеграм-каналов, речь идет об автозаправке на улице Вильямса) вошел мужчина в маске, который распылил в сторону работницы заправки баллончик со слезоточивым газом, после чего завладел ее мобильным телефоном и скрылся.

Менее чем через два часа полицейские установили и задержали грабителя – им оказался полицейский – водитель одного из подразделений.

По неофициальной информации, мужчина оказался в долгах из-за игровой зависимости.

Горе-грабителя передали сотрудникам Госбюро расследований, которые квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). За это преступление предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, где ожидает объявления о подозрении и избрании меры пресечения.

В полиции Одесщины заверили, что не оставят этот случай без внимания. Проводится служебное расследование.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одессита ограбили в центре города, а также о том, как одесситка за один день умудрилась ограбить человека и обворовать магазин.

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