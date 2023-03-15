Ограбление по-одесски: как юная особа таксиста обманула

В Одессе полицейские задержали 18-летнюю горожанку по подозрению в ограблении водителя службы такси.
По сообщению областного управления полиции, по дороге в пункт назначения пассажирка попросила у таксиста 700 гривен наличными, пообещав вернуть ему эту сумму переводом на банковский счет. Когда же доверчивый мужчина дал незнакомке не только деньги, но и свой мобильный телефон для совершения ею транзакции, она попросила его остановить машину, вышла и начала убегать.
Потерпевший попытался самостоятельно догнать девушку, однако, когда она исчезла из виду, обратился с заявлением в полицию.
Уже на следующий день юную грабительницу разыскали. У нее нашли и изъяли телефон таксиста, а вот деньги она успела потратить.
Выяснилось, что ранее девушка уже была судима за мошенничество. В этот раз следователи сообщили ей о подозрении в грабеже, совершенном повторно в период военного положения. Грабительнице может грозить от семи до десяти лет тюрьмы. На время досудебного расследования суд заключил ее под стражу.
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