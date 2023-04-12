В Одессе дерзко ограбили парня в зрительном зале кинотеатра

В Одессе полицейские задержали молодого человека, совершившего вооруженное разбойное нападение на зрителя в кинотеатре в кинотеатре «Мультиплекс» на Гагаринском плато.

Как рассказали в управлении полиции Одесской области, инцидент произошел 10 апреля во время вечернего киносеанса. 25-летний молодой человек подсел к 22-летнему потерпевшему и, пригрозив ему пистолетом, приказал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 40 тысяч гривен, нападающий скрылся.

Потерпевший на следующий день обратился в полицию, и оперативники спустя несколько часов задержали разбойника в торговом центре неподалеку от кинотеатра. В качестве вещественных доказательств у него изъяли похищенный смартфон и оружие, происхождение которого будут устанавливать эксперты.

Мужчине сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сейчас фигурант пребывает в изоляторе временного содержания, а полицейские ходатайствуют о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

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