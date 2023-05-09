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Одесситка за один день умудрилась ограбить человека и обворовать магазин

Одесситка за один день умудрилась ограбить человека и обворовать магазин

Жительница Одессы 44 лет отроду сначала ограбила на улице мужчину, а потом в тот же день обворовала магазин. Причем ранее она уже отбывала наказание.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Суд уже вынес ей приговор за эти два преступления. С учетом того, что подобные преступления дама совершает не в первый раз, она проведет в тюрьме более пяти лет.

Свой последний преступный рейд женщина совершила в конце 2022 года. Сначала она заметила возле на Старосенной площади подвыпившего незнакомца, который держал в руках мобильный телефон. Злоумышленница преследовала его, пока они не оказались в безлюдном месте. Там преступница набросилась на мужчину с кулаками, вырвала из рук телефон и скрылась.

После этого мадам зашла в магазин на улице Ришельевской, набрала там товаров на сумму более тысячи гривен попробовала проскочить к выходу минуя кассу. Но это ей не удалось, ее задержали и передали полиции. 

Чужой телефон и украденный товар полицейские вернули владельцам.

Одесситку осудили по ч. 4 ст. 186 и ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса. Речь идет об открытом похищении чужого имущества (грабеж), с применением насилия, но без вреда здоровью потерпевшему, а также о похищение чужого имущества (кража). 

Строгости наказанию добавило то, что, преступления совершались повторно и в условиях военного положения.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе 55-летняя женщина, вооруженная револьвером, пыталась ограбить МАФ на улице Новосельского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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