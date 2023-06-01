Новости Одессы и Одесской области

Одессита ограбили в центре города: подробности

Одессита ограбили в центре города: подробности

Поздним вечером на одессита напал грабитель, отобрал у него наручные часы, сумку с документами, банковскими карточками и мобильным телефоном.

Произошло это в переулке Матросова. 36-летний подозреваемый начал разговор с горожанином, якобы тот должен ему деньги. После отказа вернуть вымышленный долг, правонарушитель избил мужчину, отобрал ценные вещи и скрылся, сообщает ГУНП в Одесской области.

Потерпевший сразу обратился в полицию, что позволило в течение суток разыскать злоумышленника.

Правонарушителю объявили подозрение в похищении чужого имущества, совмещенного с насилием. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

В настоящее время подозреваемый по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом.

Ранее мы писали о жителе Одесской области, которого задержали за изнасилование и разбой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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