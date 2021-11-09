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В Одесской области 12 работников угодили в рабство на ферме (видео)

В Одесской области 12 работников угодили в рабство на ферме (видео)

В Одесской области сотрудники миграционной полиции вызволили из трудового рабства 12 человек. “Рабовладельцы” вербовали людей из социально уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату труда. Но вместо этого “заробитчане” работали по 16 часов в сутки и жили в ненадлежащих условиях.

“Рабов” вербовали на одесском вокзале

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Как рассказали в областном управлении полиции, в состав преступной группы входили 3 человека.

По данным следствия, вербовщики подыскивали на железнодорожном вокзале Одессы граждан, находившихся в сложных жизненных условиях и не имеющих постоянного места проживания. Им предлагали работу на ферме в одном из сел Одесской области, обещая заработную плату в размере от 7 до 12 тысяч гривен в месяц, а также бесплатное жилье и питание.

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Алкоголь вместо зарплаты и наказания за неповиновение

Завербованных работников доставляли на территорию фермерского хозяйства в село Старокозачье Белгород Днестровского района, где расселяли в непригодных для проживания бараках. Каждый день люди тяжело трудились в поле, а весь их “заработок” ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

На территории сооружений, где проживали завербованные, за ними постоянно наблюдали так называемые “бригадиры” и контролировали каждый их шаг. Так, потерпевшие не могли самостоятельно покинуть территорию фермы, а в случае неповиновения к ним применяли и физическое насилие.

В рамках расследования правоохранители провели на месте ряд обысков и освободили 12 жертв трудового рабства.

Пятеро “рабов” уже написали соответствующие заявления в полицию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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