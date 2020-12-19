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В центре Одессы появился еще один LED-светофор (видео)

В центре Одессы появился еще один LED-светофор (видео)

В центре Одессы, на перекрестке улиц Греческой и Екатерининской смонтировали уже вторую по счету систему LED-подстветки пешеходного перехода. Подсветка синхронизирована со светофорами и подсвечивает тротуары красным и зеленым цветами.

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Как сообщил директор коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» Артем Сидоренко, так переходить дорогу намного безопаснее.

Он также рассказал, что после установки первого такого перехода на перекрестке улиц Дерибасовской и Екатерининской коммунальщики получили много похвальных отзывов и решили продолжить инициативу.

Коммунальщики планируют установить такие светофоры еще на двух улицах в центре города, а в дальнейшем заняться их установкой и в других районах Одессы.

Всего сего было закуплено 63 LED-плитки и 24 блока питания на общую сумму 174 тыс. грн.

Ранее «Одесская жизнь» писала о необычном светофоре, который появился на углу Дерибасовской-Екатерининской.

Фото: 8news

Видео: Думская, 1

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