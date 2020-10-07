В Одессе появился необычный светофор: чем он отличается от других? (фото)

Необычный светофор появился на Дерибасовской-Екатерининской. Он дублирует световой сигнал на тротуар, прямо под ногами пешеходов. Происходит это с помощью специальной панели, которая меняет цвета (красный и зеленый) вместе со светофором.
Как сообщает по этому проводу заместитель городского головы Одессы, глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, «просьба к жителям и гостям города! При ходьбе по улицам нашего города, будьте внимательны, отрывайте глаза от гаджетов и обращайте внимание на сигнал светофора! Но если так получилось, что вы отвлеклись и все же не заметили светофор, то этот светофор вы точно пропустить не сможете».
Фото — Дмитрий Жеман