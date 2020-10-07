В Одессе появился необычный светофор: чем он отличается от других? (фото)

Мы так привыкли к светофорам, что замечаем их, в лучшем случае, только тогда, когда нужно перейти дорогу. При этом многие ворчат, что красный свет горит слишком долго, а когда загорается зеленый приходится спешить, чтобы уложиться в отведенное время. Однако мало кто знает, что работа всей сети городских светофоров — очень сложная система, которая регулируется из единого центра и зависит от многих факторов. Мы побеседовали с теми, кто «руководит» работой одесских светофоров. На наши вопросы ответил заместитель директора КУ «СМЭП» ОГС Виктор Иосифович Войтович.

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