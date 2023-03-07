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На одесской улице появилось граффити с Героем, которого расстреляли оккупанты (фото)

На одесской улице появилось граффити с Героем, которого расстреляли оккупанты (фото)

6 марта Украину потрясло видео, на котором россияне расстреливают пленного украинца за слова “Слава Украине”. Уже сегодня портрет героя появился на ул. Среднефонтанской. 

Нарисовал граффити одесский стрит-арт художник LBWS. Фото новой работы он разместил в своем телеграм-канале.

“После сами знаете какого видео, у меня стоял ком в горле. Потому мы не смогли промолчать. Большое уважение нашим защитникам!” — так прокомментировал художник причину, толкнувшую его для создания новой работы.    

Граффити с расстрелянным Героем

Граффити с расстрелянным за слова «Слава Украине!» Героем  появилось в Одессе

Граффити расположено напротив перронов одесского железнодорожного вокзала на улице Среднефонтанской.

Видео, послужившее поводом для создания граффити, выложили в общий доступ 6 марта. Оно потрясло всю Украину. На записи видно, как  украинский военнопленный, докуривая сигарету, произносит слова: «Слава Украине!». Это приводит оккупантов в бешенство и расстреливают Героя  из нескольких автоматов.

7 марта командование  30-й отдельной механизированной бригады  сообщило, что погибший — военнослужащий этого подразделения Тимофей Шадура, 1982 года рождения. Он считается пропавшим без вести в районе города Бахмута Донецкой области с 3 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, как отреагировали украинцы на смерть своего Героя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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