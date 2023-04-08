В Одессе испачкали муралы с Залужным и Борисом Джонсоном – фотофакт

В Одессе неизвестные испачкали грязью муралы с изображениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего британского премьера и почетного гражданина Одессе Бориса Джонсона. Об этом сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса».

Автор сообщения предполагает, что это сделали местные любители «русского мира».

«В городе продолжаются проявления пророссийской активности. На этот раз досталось двум известным муралам: портрету Главнокомандующего ВСУ генералу Валерию Залужному и портрету, на котором изображен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Хулиганы не смогли их испортить полностью, но успели испачкать грязью», – отмечается в публикации.

Напомним, автором портретов Залужного и Джонсона является одесский художник и дизайнер Вадим Луговцев. Они располагаются на стене заброшенного здания на 16-й станции Большого Фонтана. Причем портрет Залужного появился здесь совсем недавно – в середине марта.

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