В Одессе испачкали муралы с Залужным и Борисом Джонсоном – фотофакт

В Одессе неизвестные испачкали грязью муралы с изображениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего британского премьера и почетного гражданина Одессе Бориса Джонсона.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса».
Автор сообщения предполагает, что это сделали местные любители «русского мира».
«В городе продолжаются проявления пророссийской активности. На этот раз досталось двум известным муралам: портрету Главнокомандующего ВСУ генералу Валерию Залужному и портрету, на котором изображен экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Хулиганы не смогли их испортить полностью, но успели испачкать грязью», – отмечается в публикации.
Напомним, автором портретов Залужного и Джонсона является одесский художник и дизайнер Вадим Луговцев. Они располагаются на стене заброшенного здания на 16-й станции Большого Фонтана. Причем портрет Залужного появился здесь совсем недавно – в середине марта.
Еще новости Одессы:
- Фотофакт: в Одессе поселился новый кот-патриот;
- «Гаага ждет!»: на Дерибасовской появилось новое граффити (фотофакт);
- «Димон, бухай!»: в Одессе изобразили дмитрия медведева в его привычном состоянии;
- На одесской улице появилось граффити с Героем, которого расстреляли оккупанты (фото).