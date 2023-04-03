Новости Одессы и Одесской области

В бою погиб инструктор по стрельбе из Одессы

В бою погиб инструктор по стрельбе из Одессы

Роман Сухомлин служил в пограничных войсках, куда пошел добровольцем. А перед войной работал инструктором стрелкового тира “Динамо”.

О смерти героя сообщили на страницах Facebook физкультурно-спортивного объединения «Динамо» и Одесского пограничного отряда .

Сначала пограничник охранял южные границы Украины, но потом сам настоял, чтобы его отправили в Запорожскую область. “Чтобы быть там, поближе к врагу, чтобы не позволить ему прорвать этот рубеж”, – написано в сообщении его коллег.

Роман Сухомлин со снайперской винтовкой

Роман Сухомлин на боевых позициях.

Жизнь героя, младшего сержанта Романа Сухомлина оборвалась 1 апреля во время выполнения боевого задания.

Коллеги Романа по клубу “Динамо” вспоминают, что он был отличным специалистом и прекрасным педагогом: талантливым, профессиональным, дружелюбным, сильным духом. Был человеком, который всегда придет на помощь.

В марте 2023 за личное мужество, высокий профессионализм и добросовестное выполнение боевых задач Роман Сухомлин получил из рук президента Владимира Зеленского медаль «За военную службу Украине».

Президент вручает медаль Роману Сухомлину

Роман Сухомлин получил из рук президента Владимира Зеленского медаль «За военную службу Украине»

медаль Романа Сухомлина

Медаль «За военную службу Украине». которой наградили Романа Сухомлина.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесской области проводят в последний путь двух морских пехотинцев.

Также мы писали, что в бою погиб фанат одесского “Черноморца” Сергей Федик.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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