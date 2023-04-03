В бою погиб инструктор по стрельбе из Одессы

Роман Сухомлин служил в пограничных войсках, куда пошел добровольцем. А перед войной работал инструктором стрелкового тира “Динамо”.

О смерти героя сообщили на страницах Facebook физкультурно-спортивного объединения «Динамо» и Одесского пограничного отряда .

Сначала пограничник охранял южные границы Украины, но потом сам настоял, чтобы его отправили в Запорожскую область. “Чтобы быть там, поближе к врагу, чтобы не позволить ему прорвать этот рубеж”, – написано в сообщении его коллег.

Жизнь героя, младшего сержанта Романа Сухомлина оборвалась 1 апреля во время выполнения боевого задания.

Коллеги Романа по клубу “Динамо” вспоминают, что он был отличным специалистом и прекрасным педагогом: талантливым, профессиональным, дружелюбным, сильным духом. Был человеком, который всегда придет на помощь.

В марте 2023 за личное мужество, высокий профессионализм и добросовестное выполнение боевых задач Роман Сухомлин получил из рук президента Владимира Зеленского медаль «За военную службу Украине».

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесской области проводят в последний путь двух морских пехотинцев.

Также мы писали, что в бою погиб фанат одесского “Черноморца” Сергей Федик.

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