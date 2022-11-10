В Одессе появились билборды с нужными телефонами для переселенцев (фоторепортаж)

На улицах Одессы установили рекламные щиты – билборды с информацией о предоставлении бесплатной правовой помощи детям и внутренне перемещенным лицам.

По данным мэрии города, с первых дней войны Одесса стала вторым домом для тех, кто вынужден был покинуть родные жилища в поисках убежища. В настоящее время в Одессе зарегистрированы более 50 тыс. переселенцев.

Необходимую помощь переселенцам оказывают Городской гуманитарный центр помощи беженцам и его районные филиалы, мобильные медицинские центры для переселенцев, Центр содействия в трудоустройстве временно перемещенных лиц, благотворительные организации и волонтеры.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета