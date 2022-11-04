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Где в Одесской области больше переселенцев?

Где в Одесской области больше переселенцев?

Всего в Одесский регион приехало 123 тысячи переселенцев. Почти половина из них – 50 тысяч человек, разместились в областном центре. И беженцы продолжают прибывать.

Об этом сообщил брифинге глава координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

Спикер отметил, что на самом деле переселенцев больше. озвученная цифра – только официальные данные. Но многие люди по разным причинам не регистрируются.

По предположениям главы Гумштаба, реальное число временно перемещенных лиц в Одесском регионе – примерно 150 тысяч человек.

Больше всего переселенцев остались в самой Одессе – в областном центре зарегистрировались чуть более 50 тыс. человек. Далее идут Измаильский и Подольский районы.

Алексей Черный добавил, что в октябре около 81 тыс. переселенцев получили помощь в громадах.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, куда собираются селить в Одессе наших соотечественников, спасающихся от войны и холода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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