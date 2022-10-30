До тысячи переселенцев каждый день: куда селить приезжающих в Одессу?

Уже сейчас Одесса приняла более 50 тысяч вынужденных переселенцев, и люди еще прибывают. Это жители прифронтовых городов, где уничтожена инфраструктура: нет электричества, воды и газа.

Об этом рассказал заместитель одесского городского головы Павел Вугельман.

На своей странице в Facebook он написал, что руководство города встретилось с владельцами и руководством одесских отелей. Людей хотят селить в них, а государство компенсирует стоимость коммунальных.

Павел Вугельман пишет, что осенью в действующее законодательство Украины внесены изменения, позволяющие частным учреждениям, размещающим переселенцев на безвозмездной основе, получать компенсации из государственного бюджета за коммунальные услуги.

По его словам, на сегодняшний день в Одессе зарегистрировано 50799 внутренне перемещенных лиц. В последние недели в среднем в городе регистрируют до 1000 человек ежедневно и основной вопрос, который волнует переселенцев – жилье.

Впереди зимний период. Есть вероятность, что некоторые украинские города не смогут полноценно обеспечить население отоплением. И Одессу ждет новая волна переселенцев, которых нужно быстро размещать.

Отельерам был доведен механизм и сроки получения компенсации. Также мэр проинформировал их о работе города с переселенцами и поблагодарил представителей бизнеса за помощь.

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