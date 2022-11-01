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Как помогают в Черноморке: гуманитарка на площади и история переселенки

Как помогают в Черноморке: гуманитарка на площади и история переселенки

Одесситы готовятся к холодам. Но, что скрывать, сегодня обновить зимний гардероб далеко не всем по карману. На помощь нуждающимся приходят благотворительные организации.

В Люстдорфе обеспечением гуманитарной помощью малоимущих земляков и людей, переселившихся сюда, спасаясь от войны, занимается общественная организация Центр инициатив Черноморки.

С мая по октябрь волонтеры Центра, присоединившись к благотворительному проекту, помогали в раздаче населению хлеба. В течение шести месяцев, с понедельника по пятницу, на центральной площади Черноморки у магазина «Точка» внутренние переселенцы и пенсионеры получали свежий хлеб для своих семей.

А недавно на той же площади Центр инициатив Черноморки организовал раздачу гуманитарной помощи, полученной от Европейских благотворительных фондов.

Пополнить свой гардероб к зимним холодам получили возможность местные пенсионеры, многодетные матери, вынужденные переселенцы. Необходимые вещи для себя и своих детей нашли здесь многие. Волонтеров благодарили, рассказывали, как живется в оккупации, как удалось выбраться с захваченных рашистами территорий.

Кристина живет сейчас в центре для вынужденных переселенцев. В Одессу бежала из Николаевской области. В ее село зашли оккупанты. Разместились в доме. Россиянин автоматом угрожал, чтобы напекла ему блинов, вспоминает Кристина. А выбраться из села было очень сложно – оккупанты в первый же день разгромили местную АЗС.

За возможность выехать с оккупированной территории вместе с мамой и тремя детьми она благодарна своему куму по прозвищу Ежик. Он прокрался во двор, где расположились захватчики, и украл у них несколько канистр с горючим. А потом раздал его односельчанам —  чтобы выехать смогли. Ежика россияне застрелили – как и других гражданских жителей села, пытавшихся сопротивляться захватчикам…

Истории, схожие с рассказом Кристины, волонтеры слышат нередко. А в субботу, 5 ноября Центр инициатив Черноморки вновь организует раздачу гуманитарной помощи Европейских благотворительной фондов: у магазина «Точка» с 10.00 до 12.00.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала что в Одессу прибывает до тысячи вынужденных переселенцев каждый день — их хотят селить в отелях города.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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