В Одессе станет больше велосипедных маршрутов

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас на территории Одессы обустроено 105,3 км велополос и 32,2 км велосипедных дорожек.

Имеющаяся велосеть позволяет велосипедистам добраться из Киевского района в Приморский район по двум маршрутам:

1-й маршрут: ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса) – Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев (Толбухина) – ул. Краснова – Среднефонтанская площадь – просп. Леси Украинки (Гагарина) – ул. Канатная – ул. Пироговская;

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса) – Люстдорфская дорога – пл. Трибуны Героев (Толбухина) – ул. Краснова – Среднефонтанская площадь – просп. Леси Украинки (Гагарина) – ул. Канатная – ул. Пироговская; 2-й маршрут: ул. Долгая – ул. Львовская – Фонтанская дорога – ул. Сегедская – ул. Канатная – ул. Пироговская.

Помимо этого, велосипедисты имеют возможность совершать прогулки по Трассе здоровья от 16-й ст. Большого Фонтана до ул. Мореходной (8 ст. Большого Фонтана) и от Аркадии до пляжа «Ланжерон».

А из Пересыпского района велосипедисты могут доехать до Хаджибейского района по проспекту Князя Владимира Великого (Добровольского) или по ул. 28-й бригады (Паустовского) – ул. Семена Палия – Южной дороге, далее по Николаевской дороге путем использования полосы для движения маршрутных транспортных средств, на которой разрешено движение велосипедистов, и по ул. Атамана Головатого.

От Пересыпского моста на ул. Балковской у велосипедистов есть возможность добраться до Хаджибейского района (ул. Заньковецкой, 6-я Степовая).

В планах одесских коммунальщиков (КУ «СМЭП») на ближайший год – расширение велосети еще на 30-40 километров.

Фото пресс-службы Одесского горсовета