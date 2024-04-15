Новости Одессы и Одесской области

В Одессе парень накинулся с ножом на незнакомца за отказ купить алкоголь

В Одессе парень накинулся с ножом на незнакомца за отказ купить алкоголь

В одном из дворов на проспекте Добровольского мужчина отказал агрессивным молодым людям в их просьбе купить алкоголь и сделал им замечание. За это один из парней ударил его ножом в живот.

О происшествии полицейским сообщили врачи, прибывшие по вызову очевидца.

Как рассказали в полиции Одесской области, компания пьяных парней, которым в магазине не продали алкоголь, попросила незнакомых мужчин приобрести им алкоголь. Те отказали, и молодые люди начали проявлять агрессию. Один из незнакомцев сделал им замечание, завязалась ссора, в ходе которой 18-летний молодой человек достал из кармана раскладной нож и ударил им мужчину в живот.

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После чего парень пытался убежать, но ему помешал один из очевидцев.

34-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота. По словам полицейских, угрозы его жизни нет.

За совершенное  молодому человеку грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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