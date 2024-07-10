Одессита забили до смерти, завернули в штору и выбросили во двор (видео)

Одессита забили до смерти, завернули в штору и выбросили во двор (видео)

В Одессе группа лиц, в том числе подросток, жестоко расправились с мужчиной, «отомстив» ему за прежние обиды: его жестоко избили до смерти.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, преступление было совершено несколько дней назад в Киевском районе Одессы. Ранним утром у входа в многоэтажку на улице Ильфа и Петрова обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Он вместе с сожительницей снимал комнату в квартире в этом доме.

Правоохранители быстро установили личности вероятных убийц и задержали их в тот же день. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 42 лет.

Как выяснилось в ходе следствия, самый старший из компании собрал знакомых, чтобы отомстить мужчине за то, что тот когда-то давно его избил. Узнав, где живет обидчик, сообщники дождались, когда тот придет домой, и беспощадно избили на глазах сожительницы и еще одного квартиросъемщика. Покидая квартиру, правонарушители замотали пострадавшего в штору, вынесли во двор и выбросили у подъезда.

Гражданская жена пострадавшего вызвала скорую, но медики могла лишь констатировать его смерть.

Предварительно мужчина скончался вследствие черепно-лицевой травмы в совокупности с переломами ребер и грудной клетки. Но окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

За содеянное все соучастники могут провести за решеткой до десяти лет. Следствие продолжается.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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