В Одесі підліток побив перехожого молотком: що спричинило агресію

Про інцидент розповіли сьогодні, 16 жовтня, в обласному управлінні поліції.

За даними правоохоронців, минулого тижня 36-річний чоловік котив свій велосипед повз залізничні колії по вулиці Гранітній у Хаджибейському районі Одеси і випадково зачепив їм перехожого підлітка. Між незнайомцями почалася сварка, яка переросла у бійку. Під час сутички хлопець дістав з кишені молоток, побив чоловіка по голові і втік.

Постраждалий звернувся по допомогу до лікарні. Медики госпіталізували його з пошкодженнями голови та переломом черепа, і повідомили про побитого пацієнта поліцейським.

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Поліцейські протягом доби встановили особу зловмисника – ним виявився 17-річний хлопець з іншої області, який нині мешкає в Одесі. Слідчі знайшли та вилучили у нього молоток, який направили на експертизу.

Оскільки підліток вже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, йому повідомили йому про підозру у заподіянні навмисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Підлітку може загрожувати до 8 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше в Одесі група осіб, у тому числі підліток, жорстоко побили до смерті чоловіка, «помстившись» йому за колишні образи.

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