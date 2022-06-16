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В Одессе подорожает проезд в пригородных маршрутках

В Одессе подорожает проезд в пригородных маршрутках

Еще три одесских пригородных автобусных маршрута повышают стоимость билетов. Подорожает проезд в НАТИ, Нерубайское и Великодолинское.

Об этом сообщает портал «Пассажирский транспорт».

С 18 июня будет повышена стоимость проезда на некоторых пригородных автобусных маршрутах, курсирующих из Одессы в окрестные села. Вместо нынешних 12 гривен пассажирам за поездку придется заплатить 20.

Подорожает проезд на следующих маршрутах:

  • №89 – автовокзал «Привоз» — поселок НАТИ;
  • №87 – автовокзал «Привоз – село Нерубайское;
  • №90 – автовокзал «Привоз» — село Великая Долина.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что одесситам стоит готовится платить за билет в городских автобусах 15 грн.  Новая цена начнет действовать, скорее всего, с 1 июля.

Уже подорожал проезд в двух самых крупных городах региона: Измаиле и Белгород-Днестровском. Сообщалось, что в Измаиле за поездку теперь пассажиры вынуждены платить 15 грн, а в Белгород-Днестровском – 12 грн.

Вырастет цена на билеты из Одессы и в два города-спутника областного центра – Черноморск и Южный.

Фото: «Пассажирский транспорт»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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