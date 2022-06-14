В ближайшее время в Одессе подорожает проезд в маршрутках

Одесситам стоит готовится платить за билет в городских автобусах 15 грн. Новая цена начнет действовать, скорее всего, с 1 июля.

Информацию о том, когда и насколько в Одессе подорожает проезд в маршрутках, ссылаясь на сои источники, публикуют одесские телеграм-каналы.

Так, «Думская» сообщает, что стоимость проезда в одесских маршрутках подорожает до 15 грн в одну сторону. По информации издания, перевозчики Одессы просили поднять цену до 20 грн, потом до 18, однако мэрия согласилась максимум на 15 грн.

А телеграм-канал «Новости Одесса» добавляет, что, скорее всего, новый ценник заработает с 1 июля.

При этом в КП «Одесгорэлектротранс» уверяют, что цены на проезд в трамваях и троллейбусах пока повышаться не будут. Сейчас проезд в одесском обществнном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн, если платить с помощью смартфона.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что городские власти Одессы ведут переговоры с перевозчиками о повышении стоимости проезда. При этом из-за роста цен на топливо и его дефицита в Одессе стало меньше маршруток.

В двух самых городах региона Измаиле и Белгород-Днестровском проезд на городских маршрутах уже подорожал. Сообщалось, что в Измаиле за поездку теперь пассажиры вынуждены платить 15 грн, а в Белгород-Днестровском – 12 грн.