На Фонтане в Одессе снесут незаконную гостиницу-барак

Хорошая новость для одесситов – город получит обратно часть побережья, самовольно захваченной застройщиками. Хозяйственный суд Одесской области признал незаконным здание гостиницы площадью около 300 квадратных метров на склоне 13-й станции Большого Фонтана.

Что важно знать:

строительство велось в 2018-2019 годах на земле, принадлежащей одесской общине;

застройщик (компания «Бастион-2015») не имел никаких разрешительных документов;

суд обязал компанию снести здание за свой счет.

Хотя застройщик пытается обжаловать это решение (апелляция назначена на 11 декабря), дело имеет хорошие перспективы для города. Прокуратура уже пять лет борется за возвращение этой земли общине.

Издание «Думская» утверждает, что за этим незаконным строительством стоят люди, известные и другими скандальными проектами в Одессе. Среди них – махинации с квартирами для детей-сирот и попытка построить восьмиэтажный дом под видом реконструкции квартиры на Новосельского.

Если решение суда останется в силе, одесситы получат часть побережья, которую можно будет использовать для нужд общины, а не частных интересов застройщиков.

Ранее сообщалось, что на гостиницу Bianco на 13-й станции Фонтана, которая больше похожа на барак, не могут зарегистрировать право собственности из-за запрета суда.