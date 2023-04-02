В Одессе переименуют 200 улиц и уберут коммунистические и имперские памятники (видео)

Большая чистка одесского публичного пространства от российско-имперского и коммунистического прошлого продолжится. В горсовете подтвердили грядущее переименование более 200 улиц и перенос или демонтаж многих памятников и табличек.

Об этом рассказал вице-мэр Одессы Олег Брындак.

Представитель мэрии пояснил, что основная цель — избавиться от имперского прошлого.

“От того, что тянет нас в то прошлое, из которого мы хотим выбраться — из той удушающей империи с отсутствие свобод: национальных, религиозных и всех остальных”, — заявил Олег Брындак.

Он отметил, что история с памятником Екатерине ІІ — это только один из элементов той большой работы, которую городские власти проводят последние годы. и ее цель — это декоммунизация, деколонизация, это перенос из публичного пространства всех памятников, связанных с империей, не только Екатерине ІІ.

Сюда же относится и переименование улиц.

“На сегодняшний день есть более двухсот улиц, которые мы решили переименовать. Это улицы, в первую очередь, которые названы искусственно — их названия не имеют отношения к истории Украины или Одессы. Их наименование диктовали нарративы, большевицкие или имперские, которые специально, по плану насаждались в Одессе. Вот их мы и убираем из публичного пространства. Еще это памятники, мемориальные таблички”, — пояснил вице-мэр.

По его словам критерий у городских властей в процессе переименования один — вернуть наше историческое прошлое — старые названия, значимые события или фигуры из истории Одессы.

Хотя есть и современные потребности. По словам Брындака, то, что касается героики войны в Украине, конечно найдет свое отображение в топонимике и публичном пространстве.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что в Одессе переименуют два района и 200 улиц и даже приводила часть новых названий.

Также мы рассказывали, что как в Одессе выбирают новые названия для улиц, какие переименовывают.

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