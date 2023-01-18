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В Одессе придумали, как не запутаться в переименованиях улиц (фотофакт)

В Одессе придумали, как не запутаться в переименованиях улиц (фотофакт)

Знакомые не могут найти ваш адрес, потому что улицу уже в третий раз переименовали? Жители одного из одесских домов нашли выход.

Решение простое, как дважды два, зато элегантно на сто процентов эффективное. Одесситы, живущие в 14 номере дома на улице Пантелеймоновской просто взяли, да и написали над своими воротами все названия, какие носили и носит их улица.

Так что теперь их адрес отыщет любой. Такой вот лайфхак. Минимум затрат, а польза несомненная. Еще и историю города по таким “многоадресным” воротам можно изучать.

Фотографию ноу-хау опубликовали в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что в Одессе по своему изменили календарь. И если вам интересно, какой сейчас в Одессе год – переходите по ссылке и читайте нашу публикацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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