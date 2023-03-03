В Одессе грядут большие переименования: принципы выбора новых названий (видео)

На ближайшей сессии Городского совета Одессы могут переименовать два района города из четырех, а также множество улиц и переулков. Такие рекомендации дала 2 марта 2023 года одесская историко-топонимическая комиссия. Подробности рассказал и.о. заместителя одесского городского головы Олег Брындак.

В ближайшее время в Одессе сменят названия 200 улиц

Олег Брындак отметил, что у комиссии сильно обновился состав и новые люди настроены на серьезную и конструктивную работу. А работать предстоит много: в планах городских властей в ближайшее время переименовать 200 улиц. И городской чиновник рассчитывает, что все они получат красивые названия, которые будут нравится одесситам и гостям города.

Такое число переименований в Одессе связано с тем, что город активно избавляются от следов российского имперского, коммунистического и колониального прошлого, которыми просто переполнена городская среда.

Новые названия одесских улиц: исторические и красивые

По его словам, историко-топонимическая комиссия приняла ряд очень интересных решений, связанных с переименованиями.

— Но я думаю, что это будет приятно для одесситов, потому что большинство из них, да, фактически, все, связаны с возрождением тех одесских топонимов, по которым Одессу знают во всем мире, — высказал свое мнение Олег Брындак.

Как пример, он привел будущее переименование двух районов, Суворовского и Малиновского на, соответственно, Пересыпский и Хаджибеевский.

— То есть это те названия, по которым Одессу или Одесский регион знают во всем мире, фактически, — говорит вице-мэр.

Многим улицам вернут их исторические, изначальные названия. А еще целый ряд улиц назовут в честь сортов винограда, выращиванием которого славится наш регион. Да и знаменитый институт виноградарства имени Таирова неподалеку находится.

Названия и война с россией

Появятся в Одессе и топонимы, связанные с продолжающейся российско-украинской войной.

Пока этой цели будет служить переименование всех аллей в парке Победы в честь родов и видов войск украинской армии. Там появятся аллеи имени:

Военно-морских сил;

Сухопутных сил;

Воздушных сил;

ТРО;

Нацгвардии;

Нацполиции;

Волонтеров и другие.

Эти аллеи будут соответствующим образом благоустраиваться. Там будут проходить соответствующие мероприятия.

Олег Брындак также пояснил, что пока все названия, связанные с героикой войны, могут быть только общими: связанными с армией, родами войск.

А вот все что касается наименования улиц в честь конкретных персон, конкретных воинских частей, то комиссия решила отложить такие вопросы до конца войны.

Принципы, по каким будут выбирать новые названия одесских улиц

Олег Брындак уверил одесситов, что главные принципы, которым руководствуется комиссия, это не следование конъюнктуре, а:

Возвращение исторических названий;

Чтобы новые названия были мелодичными и красиво звучали.

Вице-мэр отметил, что самое главное, о чем смогла договориться комиссия 2 марта — про принципы. Была представлена презентация с проектом новых правил. На одном из ближайших заседаний эти правила будут приняты.

После этого, по словам Брындака, всем будет понятно по каким принципам работает топонимическая комиссия и Одесский городской совет при переименовании старых и наименовании новых объектов.

Главные из них, это:

В первую очередь — восстановление исторической справедливости, возвращение исторических названий; Чествование географических топонимов; Чествование выдающихся людей, которыми так богата одесская земля.

Но в отношении персон будет использоваться такой критерий — должен пройти достаточно долгий период времени, прежде чем именовать улицу тем или иным именем или фамилией.

Поэтому главный принцип, по словам Олега Брындака — это” бережливость” и любовь к нашему городу.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что журналистка “Одесской жизни” заменила сбежавшего депутата в историко-топонимической комиссии.

Также сообщалось, что в Одессе хотят переименовать 2 района.

Читайте также: