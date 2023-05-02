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Какое новое имя будет у Александровского проспекта в Одессе и что еще переименовали

Какое новое имя будет у Александровского проспекта в Одессе и что еще переименовали

1 мая в Одессе завершился интернет-опрос о переименовании нескольких улиц, площадей и парковых аллей.

Жители города проголосовали за переименование Александровского проспекта в проспект Украинских Героев. За новое название отдали свои голоса 1140 участников, не согласились с ним — 536.

Вместе с проспектом переименуют и Александровскую аллею в парке Шевченко. Она станет аллеей Искусств. За это  проголосовали 873 одесситов, а против — 235. Суворовская аллея в том же парке будет называться аллеей Капитанов (870 голосов- за, против — 157).

Александровская аллея в Одессе

Александровская аллея в парке Шевченко станет аллеей Искусств.

Появится свое имя и у площадь перед Одесским театром музыкальной комедии. Ее назовут площадью Белой Акации. За это высказали 1008 одесситов, но нашелся и 181 человек, кто проголосовал против.

Меняются названия у некоторых улиц:

  • Курганскую переименуют в Курганную (за — 742, против — 173);
  • Брестскую — в Берестейскую (за — 806, против — 197);
  • тупик Байкал — в улицу Калиновую (за — 765, против — 143).

Получат свои имена аллеи в парке Победы. Они будут называться: 

  • Сил специальных операций;
  • Пограничников;
  • Сухопутных войск;
  • Военно-Морских Сил;
  • Воздушных Сил;
  • Десантно-штурмовых войск;
  • Национальной гвардии;
  • Сил территориальной обороны;
  • Национальной полиции;
  • Волонтеров;
  • Разведчиков.
схема аллей парка Победы

Аллеи в парке Победы получат свои имена в честь родов войск и не только.

Теперь, когда онлайн-голосование закончилось, выбранные варианты должна будет утвердить на своем заседании историко-топонимическая комиссия, и потом — депутаты городского совета на сессии. 

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что голосование за новые названия Малиновского и Суворовского районов оказалось несовершенным и в ближайшее время будет назначено новое, с учетом выявленных проблем. 

Также мы рассказывали об истории  знаменитого района Молдаванки, а также чем сейчас живет исторический район, его плюсах и минусах, а также насколько ужобно там жить в 21 веке.

Читайте также, откуда появились названия исторических районов Одессы.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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