Какое новое имя будет у Александровского проспекта в Одессе и что еще переименовали

1 мая в Одессе завершился интернет-опрос о переименовании нескольких улиц, площадей и парковых аллей.

Жители города проголосовали за переименование Александровского проспекта в проспект Украинских Героев. За новое название отдали свои голоса 1140 участников, не согласились с ним — 536.

Вместе с проспектом переименуют и Александровскую аллею в парке Шевченко. Она станет аллеей Искусств. За это проголосовали 873 одесситов, а против — 235. Суворовская аллея в том же парке будет называться аллеей Капитанов (870 голосов- за, против — 157).

Появится свое имя и у площадь перед Одесским театром музыкальной комедии. Ее назовут площадью Белой Акации. За это высказали 1008 одесситов, но нашелся и 181 человек, кто проголосовал против.

Меняются названия у некоторых улиц:

Курганскую переименуют в Курганную (за — 742, против — 173);

Брестскую — в Берестейскую (за — 806, против — 197);

тупик Байкал — в улицу Калиновую (за — 765, против — 143).

Получат свои имена аллеи в парке Победы. Они будут называться:

Сил специальных операций;

Пограничников;

Сухопутных войск;

Военно-Морских Сил;

Воздушных Сил;

Десантно-штурмовых войск;

Национальной гвардии;

Сил территориальной обороны;

Национальной полиции;

Волонтеров;

Разведчиков.

Теперь, когда онлайн-голосование закончилось, выбранные варианты должна будет утвердить на своем заседании историко-топонимическая комиссия, и потом — депутаты городского совета на сессии.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что голосование за новые названия Малиновского и Суворовского районов оказалось несовершенным и в ближайшее время будет назначено новое, с учетом выявленных проблем.

Также мы рассказывали об истории знаменитого района Молдаванки, а также чем сейчас живет исторический район, его плюсах и минусах, а также насколько ужобно там жить в 21 веке.

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