Фейк о брошенном мальчике в Херсоне: почему история 3-летней давности набрала такой ажиотаж в соцсетях

Откуда вы знаете о мальчике?

Две недели назад, 18 июня в 15.44, пользователь «Фейсбука» по имени Панайотис Друлиас (Panagiotis Droulias) обнародовал на своей странице информацию:

»Внимание! Мать этого мальчика оставила его на автовокзале в Херсоне. Мальчику около 3-4 лет. Называет себя Тимур. Родственники, знакомые, случайные свидетели, узнавшие ребенка, отзовитесь. Позвоните на 102. От нашего с вами внимания зависит судьба ребенка и его вероятной матери! Прошу репост во всех возможных средствах!».

Эта история настолько растрогала украинцев, что пост распространили более 78 тысяч пользователей соцсети. И пока люди сочувствовали оставленному ребенку, под сообщением господина Панайотиса появился комментарий от пользовательницы Марины Елфимовой. Женщина написала, что эта ситуация произошла давно, мальчик на фото — ее крестник, ребенка оставила не мать — это фейк, сейчас с ним все хорошо. Но на комментарий мало кто обращает внимание, поэтому сообщение до сих пор «гуляет» по интернету.

Что на самом деле случилось?

Чтобы выяснить правду, мы обратились за помощью к коллегам из херсонского издания «Гривна». Писали ли они об оставленном на автовокзале мальчике, было трудно вспомнить, ведь все редакционные архивы уничтожили оккупанты еще в 2022 году. Но в качестве доказательства нам прислали ссылку на сообщение с официальной страницы херсонской полиции в «Фейсбуке». Там сказано, что 8 июня 2021 года, около 14.30, в «Единый центр 102» полиции Херсонщины поступило сообщение, что на междугородном автовокзале одиноко сидит мальчик в возрасте около 3-4 лет. Работники полиции немедленно выехали на место и начали просматривать камеры наблюдения. На них было снято, как около 12.40 из маршрутного такси рейсом «Одесса — Херсон» вышла женщина с ребенком. Она оставила мальчика на лавочке, а сама села в обратную маршрутку. В дальнейшем было выяснено, что родная мать мальчика умерла, и папа сошелся с другой женщиной. Семья переехала в Одесскую область, потом мужчина ушел служить в ВСУ, а сын остался с 23-летней сожительницей. После телефонной ссоры женщина решила отомстить мужу, и отвезла его сына на Херсонский вокзал. Все закончилось тем, что 9 июня ребенка забрали бабушка и дедушка.

Какую правду знает крестная?

Мы также решили связаться с Мариной Елфимовой, которая сообщила, что она тетя мальчика. Женщина подтвердила, что на фото четырехлетний Тимур. Его покойная мама (умерла, когда ребенку было два года) — родная сестра бывшего мужа Марины. Обе дружили с детства, а когда родился Тимур, Марина стала его крестной.

— Я увидела пост с Тимуром в «Фейсбуке», когда его начали распространять знакомые со страницы какого-то иностранца. Не знаю, с какой целью он выставил пост, но он поднял большой актив на своей странице. Я писала ему в личные сообщения, жаловалась администрации «Фейсбука», но ничего не помогло. Тимур уже взрослый мальчик, он умеет пользоваться гаджетами, поэтому может увидеть сообщение в интернете и это может травмировать детскую психику, — пожаловалась крестная Тимура.

Когда случилась эта ситуация, Марина была в Николаеве. Ей позвонила мать и сообщила, что полиция разыскивает родственников Тимура, потому что его нашли на автовокзале в Херсоне. Женщина сразу отправилась за ним, собирая по дороге доказательства, что знает ребенка.

— Я очень боялась, что Тимур не узнает меня, ведь после смерти матери отец Александр забрал сына в Одессу. Но, слава Богу, крестник меня узнал. Он был очень напуган и жаловался, что мама Маша била его. Пока готовили документы, что я его на некоторое время возьму к себе, приехали дедушка с бабушкой и забрали Тимурчика.

Марина говорит, что против Марии открыли уголовное дело, но наказание она не понесла, ведь была беременной. Сейчас Тимур живет с бабушкой в Николаевской области. Дела у мальчика идут прекрасно, а его отец и дедушка на войне — защищают Украину.

Что думают коллеги из Херсона?

Нам было интересно узнать мнение сотрудников редакции «Гривна» относительно ложного сообщения в соцсетях. Зачем его распространяет человек, который никакого отношения ни к Херсону, ни к Украине не имеет?

— Я считаю, что каждый пользователь соцсетей должен понять, что нажимая кнопку «сделать репост», он может распространить фейки. И если обратить внимание, то на ленте этого человека весь контент русскоязычный, а все сообщения преимущественно в стиле: «пусть утро будет добрым» и «счастья всем на свете». И тут вдруг новость из Херсона о брошенном ребенке на автовокзале. Куча фактов, которые должны насторожить и вызвать логичный вопрос: откуда он взял эту информацию? Лучше загуглите, и интернет выдаст все, что знает. А если не нашли ответа — не надо делать репост.

Другой вопрос — кем и для чего создаются такие фейки? Думаю, что к ним могут быть причастны люди, которым нужна ослабленная Украина с эмоционально нестабильным населением. Фейк о брошенном ребенке — именно такой. Он вызывает сильные эмоции: злость на непутевую мать, жалость к ребенку, в конце концов — гнев, направленный на всю страну. К сожалению, таких сообщений в соцсетях сотни, и они, на мой взгляд, «накручивают» людей, усиливая ненависть друг к другу, — комментирует редактор и журналистка херсонского медиа «Гривна» Наталья Николенко.

Чему учит этот случай?

Со дня публикации сообщения Панайотиса Друлиаса прошло две недели. Ни комментарии под ним, ни ответы на наши сообщения он не оставил. Хотя продолжает активно заполнять страницу философским русскоязычным контентом. Некоторые медиа и интернет-пользователи предполагают, что это не человек, а бот. Например, команда «Нота Енота», которая фиксирует в сети фейки, заметила уже несколько подобных эмоциональных историй в украинском «Фейсбуке»: «Будьте осторожны с эмоциональными постами о детях, военных, животных. Вероятно, московиты тестируют каналы коммуникации и уязвимость аудитории к определенным темам, а также точки вброса следующих фейков и манипуляций», — предупреждают пользователей соцсетей.

Что это может быть российская дезинформация, не отрицает и соучредитель платформы «Защита прав детей» Дмитрий Ревун. На своей странице в «Фейсбуке» он предупредил, что это не новая, но интересная схема с распространением лживой информации, цепи которой, скорее всего, ведут в Москву. Также он призвал придерживаться цифровой гигиены — проверять информацию и распространять правдивые сообщения.

Правила информационной гигиены

Советы от Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности и редакции «Одесской жизни»:

обращайте внимание на время создания информационных каналов и страниц в соцсетях;

задумайтесь, если в правописании на украинском языке имеются русизмы и ошибки;

в заметке нет ссылок на источник или автора (в случае с мальчиком — на полицию);

новость имеет эмоциональные и провокационные заголовки и медиафайлы (фото ребенка в слезах);

в тексте имеются бездоказательные обвинения кого-то или чего-то;

просьба распространить информацию, особенно скандальную и конфликтную;

никогда не выходите по сомнительным ссылкам.

Всегда проверяйте не только информацию, но и цитаты, отдельные фразы и медиафайлы, которые содержит сообщение или новость. Например, если в «Гугле» нажать на изображение, то благодаря функции «Найти источник изображения» можно проверить его происхождение.

А вот проверить чат-бот можно на платформе — dovidka.info/botcheker.