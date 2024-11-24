Новости Одессы и Одесской области

«Украина строит резервации для переселенцев», — новый фейк российской пропаганды

«Украина строит резервации для переселенцев», — новый фейк российской пропаганды

Российская пропаганда не имеет границ в абсурдности и производит новые фейки, направленные на подрыв единства украинцев. Пропагандисты эмоционально рассказывают, что на западе нашей страны построят гетто для переселенцев из металлических домов.

Подробности очередного фейка вражеской пропаганды рассказывает телеграм-канал «Одесской Жизни».

фейк про гетто
фейк про гетто

На самом деле речь идет о реализации проекта по строительству жилья для жителей разрушенных рашистами населенных пунктов.

И чтобы переселенцы смогли легче адаптироваться в новых условиях, им попытаются создать целые районы, похожие на их малую родину. Например, в Гоще Ровенской области построят «мини-Бахмут» для переселенцев.

Там планируют создать квартал, воссоздающий границы Бахмута.

мини-Бахмут
мини-Бахмут

Новая ложь российских пропагандистов вероломна и бессмысленна. Их цель остается стабильной: в очередной раз попытаться разъединить общество и убедить украинцев в мифическом существовании «граждан разных сортов».

Поэтому не поддавайтесь на российские информационные вбросы, помните, что сила в единстве и взаимопомощи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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