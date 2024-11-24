«Украина строит резервации для переселенцев», — новый фейк российской пропаганды

Подробности очередного фейка вражеской пропаганды рассказывает телеграм-канал «Одесской Жизни».





На самом деле речь идет о реализации проекта по строительству жилья для жителей разрушенных рашистами населенных пунктов.

И чтобы переселенцы смогли легче адаптироваться в новых условиях, им попытаются создать целые районы, похожие на их малую родину. Например, в Гоще Ровенской области построят «мини-Бахмут» для переселенцев.

Там планируют создать квартал, воссоздающий границы Бахмута.





Новая ложь российских пропагандистов вероломна и бессмысленна. Их цель остается стабильной: в очередной раз попытаться разъединить общество и убедить украинцев в мифическом существовании «граждан разных сортов».

Поэтому не поддавайтесь на российские информационные вбросы, помните, что сила в единстве и взаимопомощи.

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