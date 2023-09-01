Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отреставрируют три старинных здания (фото)

В Одессе отреставрируют три старинных здания (фото)

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета ищет инвесторов для капитального ремонта трех жилых домов в историческом центре Одессы, один из которых — памятник истории.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского горсовета. 

Будут отреставрированы дома по адресам:

– ул. Садовая, 14 

– ул. Базарная, 93 (памятник истории)

– пер. Книжный, 13 

Как писала “Одесская жизнь”, в августе этого года со старым домом на Базарной, 93, произошла беда: обвалилась часть флигеля жилого дома. Люди не пострадали, но жить в обрушенной части дома теперь нельзя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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