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Одесский дом Навроцкого: исторической двери вернули первозданную красоту

Одесский дом Навроцкого: исторической двери вернули первозданную красоту

Вопреки войне, тревогам, проблемам и заботам, еще одна историческая дверь Одессы засияла первозданной красотой благодаря реставраторам — проекту восстановления старинных дверей «Тысячи дверей Одессы».

Знаменитый дом Порфирия Навроцкого (не путайте с Василием Навроцким!) на ул. Садовой, 5. Этот дом находится как раз напротив здания Почтамта. Сам Почтамт теперь отражается в стекле установленной недавно красавицы-двери, получившей новую жизнь. А все могло быть совсем иначе…

Дверь почтенного возраста, «родилась» вместе с домом в 1888 году.

«Большие двухстворочатые дубовые двери доходного дома Навроцкого украшены резными гирляндами с растительными вставками, оборудованы высокой световой фрамугой и световыми зарешеченными проемами в створках», — сообщает один из кураторов проекта «Тысячи дверей Одессы Александр Левицкий.

В 2019 году, продолжает он, «местные «реставраторы» фасада разрезали коробку и створки, заменив аутентичную дверь подъезда на железную, которая украшала дом напротив Главпочтампта (см. фото). Но команда «Тысячи дверей Одессы» при участии неравнодушных жильцов дома чудом успели сохранить оставшиеся фрагменты дверного искусства Одессы».

Двери в доме Навроцкого: было — стало / Фото ФБ-страница Александра Левицкого

В 2019 году неравнодушные жильцы дома Навроцкого чудом успели сохранить оставшиеся фрагменты произведения дверного искусства Одессы / Фото ФБ-страница Александра Левицкого

В 2022 году несмотря на ветхое и сильно поврежденное состояние дверь удалось восстановить.

«16 слоев краски, разломанные стоевые, поврежденный и местами утраченный декор, уничтоженные створные планки — эта работа оказалась нам под силу. Забитые наглухо в советское время проемы створок были заново застеклены, а форточки восстановлены по скудным подсказкам. Обе ручки, шпингалеты дверей и форточек, дверные и форточные петли восстановлены», — рассказывает Александр.

Что получилось в результате — смотрите на представленных фото.

Отреставрированные двери в доме Навроцкого
Отреставрированные двери в доме Навроцкого
Отреставрированные двери в доме Навроцкого
Отреставрированные двери в доме Навроцкого
Отреставрированные двери в доме Навроцкого
дом Навроцкого в Одессе
дом Навроцкого в Одессе
дом Навроцкого
Дом Навроцкого на улице Садовой

Напомним, кстати, что мастера проекта «Тысячи дверей Одессы» реставрируют двери города на средства меценатов.

Что же касается самого дома на Садовой, 5, то он строился в 1887-1888 годах как доходный дом нотариуса П.Навроцкого. Архитекторы — И.Подольский, Б.Бирюков.

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Фото — Марии Котовой и с ФБ-страницы Александра Левицкого

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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