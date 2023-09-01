В Одесі відреставрують три старовинні будинки (фото)

Деволанівський узвіз: що не так з ремонтом і чому він може не виправдати очікувань Багатостраждальний Деволанівський узвіз одесити, не безпідставно, називають «канавою». Мабуть, це найбільш зруйнована вулиця у центрі міста. Нею здавна бурхливі зливові потоки мчали на Митну площу. Від перших проектів у 2015 році до реального початку реконструкції спуску перейшли лише у 2020 році. Чи допоможе оновлений узвіз розвантажити транспортні артерії Одеси, які одесити хотіли б бачити колишню «канаву», і як слід забудовувати історичний центр міста, дізнавалася «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Нововведення на одеському Деволанівському узвозі: коли планується завершення капремонту? (фоторепортаж) Називати Деволанівський узвіз Одеси по-старому Канавою вже якось і не виходить: тут вам і нова бетонна дорога від початку до кінця, а подекуди навіть покладений новий асфальт. З’явилися нові ліхтарі «під старовину». І головне — старому одесському узвозу вже не страшні зливи, які й перетворювали це місце на канаву в усіх сенсах. Ну а ремонт продовжується. Коли планується завершити його? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як оновилося перехрестя біля одеського Привозу? (фоторепортаж) Навпроти головного входу на Привоз – так зазвичай «величається» активна ділянка, де сходяться три одеські історичні вулиці: Преображенська, Новощепний ряд, Старопортофранківська, яка наче «раптом несподівано» завернула сюди. Місце активно-жваве, торгове. Втім, торговельна активність незадовго до війни стала ремонтною. Ремонт цієї ділянки затягувався: змінювалося все – і комунікації, і трамвайне полотно, і дорожнє покриття. Що зараз? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ