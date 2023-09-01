В Одесі відреставрують три старовинні будинки (фото)

Департамент міського господарства Одеської міської ради шукає інвесторів для капітального ремонту трьох житлових будинків в історичному центрі Одеси, один із яких – пам’ятка історії.
Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міськради.
Буде відреставровано будинки за адресами:
– вул. Садова, 14
– вул. Базарна, 93 (пам’ятка історії)
– Пров. Книжковий, 13
Як писало “Одеське життя”, у серпні цього року зі старим будинком на Базарній, 93, сталося лихо: обвалилася частина флігеля житлового будинку. Люди не постраждали, але жити в обваленій частині будинку тепер не можна.
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