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В Одесі відреставрують три старовинні будинки (фото)

В Одесі відреставрують три старовинні будинки (фото)

Департамент міського господарства Одеської міської ради шукає інвесторів для капітального ремонту трьох житлових будинків в історичному центрі Одеси, один із яких – пам’ятка історії.

Про це повідомляє телеграм-канал Одеської міськради.

Буде відреставровано будинки за адресами:

– вул. Садова, 14

– вул. Базарна, 93 (пам’ятка історії)

– Пров. Книжковий, 13

 

Як писало “Одеське життя”, у серпні цього року зі старим будинком на Базарній, 93, сталося лихо: обвалилася частина флігеля житлового будинку. Люди не постраждали, але жити в обваленій частині будинку тепер не можна.

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