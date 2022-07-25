В Одессе открылся еще один медпункт для переселенцев

Сегодня, в понедельник, 25 июля, в Одессе заработал еще один мобильный медицинский пункт для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», новый пункт совместно с Одесским Центром первичной медико-санитарной помощи №16 открыт в гуманитарном штабе Малиновского района, по адресу: сквер Георгия Гамова, 3А.
Здесь каждый желающий может:
- получить консультацию семейного врача;
- при желании и необходимости заключить декларацию;
- измерить давление, пульс.
График работы пункта – с 10:00 до 15:00 часов.
Напомним, ранее мобильный медицинский пункт для переселенцев начал работать в одесском гуманитарном волонтерском центре Приморского района.
Также смотрите видеорепортажи «Одесской жизни» о помощи переселенцам:
- В одесском cквере Гамова создали мини-Диснейленд для детей-переселенцев;
- Переселенцы могут получить благотворительную помощь в фонде «Каритас Одесса».