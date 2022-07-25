В Одессе открылся еще один медпункт для переселенцев

Одесса попала под мощный обстрел: пострадал Одесский порт (видео, фото) Сегодня утром, 23 июля 2022 года, в 11:10 Одесса снова подверглась ракетному удару. В течение воздушной тревоги жители услышали от 6 до 10 взрывов. Эту атаку уже называют одним из самых мощных обстрелов города с начала войны. ПОДРОБНЕЕ

Одесса глазами переселенцев: «Люди здесь более вежливые» (видео) Десятки тысяч украинцев нашли убежище в Одессе. Все эти люди не только приспосабливаются к новым реалиям, но и пытаются жить на новом месте.

Украина большая и разная. И даже города, расположенные рядом друг с другом, отличаются по инфраструктуре, продуктам, привычкам жителей, качеству дорог, транспорту и ритму жизни.

Именно поэтому нам стало интересно, как переселенцы видят наш город. Как приняла их Одесса? ПОДРОБНЕЕ