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В Одессе открылся еще один медпункт для переселенцев

В Одессе открылся еще один медпункт для переселенцев

Сегодня, в понедельник, 25 июля, в Одессе заработал еще один мобильный медицинский пункт для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», новый пункт совместно с Одесским Центром первичной медико-санитарной помощи №16 открыт в гуманитарном штабе Малиновского района, по адресу: сквер Георгия Гамова, 3А.

медпункт для переселенцев в сквере Гамова2

Здесь каждый желающий может:

  • получить консультацию семейного врача;
  • при желании и необходимости заключить декларацию;
  • измерить давление, пульс.

медпункт для переселенцев в сквере Гамова3

График работы пункта – с 10:00 до 15:00 часов.

Напомним, ранее мобильный медицинский пункт для переселенцев начал работать в одесском гуманитарном волонтерском центре Приморского района.

Также смотрите видеорепортажи «Одесской жизни» о помощи переселенцам:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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