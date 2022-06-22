В Одессе заработал мобильный медпункт для переселенцев

В одесском гуманитарном волонтерском центре Приморского района начал работу мобильный медицинский пункт для переселенцев.

Как сообщает Департамент охраны здоровья мэрии города, в течение двух недель здесь будут работать медики КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» и соцработники благотворительной организации «Сто процентов жизни. Одесса».

Медики проводят консультации, измеряют давление, а при необходимости заключают декларации. А сотрудники БО «Сто процентов жизни. Одесса» предлагают пройти бесплатное конфиденциальное тестирование на ВИЧ и гепатит.

По данным горздрава, за первый день работы услугами медпункта воспользовались более 50 человек.

Медпункт работает в школе №117 по адресу: ул. Ришельевская, 18 (со стороны ул. Жуковского).

График работы: с 09:30 до 12:30 с понедельника по пятницу.

Фото Одесского горздрава