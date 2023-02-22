Новости Одессы и Одесской области

Одесский Украинский театр поразил продуктивностью во время войны

Одесский Украинский театр поразил продуктивностью во время войны

С момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, Украинский театр провел 7 премьер.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Елена Гуревич, заместитель директора Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василько.

«Возобновлены спектакли, встречи в укрытии, помощь ВСУ, сотрудничество с Благотворительными фондами, волонтерами, военными, все спектакли на украинском языке, почти круглосуточные репетиции, титанический труд актеров!» — написала она.

Представитель театра поблагодарила его зрителей, которые покупают билеты и тем самым финансово поддерживают учреждение в трудное военное время.

Отметим, что афиша второй половины февраля содержит такие спектакли:

  • «Неаполитанские страсти»;
  • «Собачье сердце 2.0 Перезагрузка»;
  • «Чуваки не празднуют, или Russian»;
  • «Сердце пополам»;
  • «Тени забытых предков»;
  • «Ночь перед Рождеством»

Афиша на март, как обещают в театре, бунт не менее разнообразной.

Ранее директор Одесского украинского театра Юлия Пивоварова говорила, что в такие нелегкие времена театру нужно делать то, что он умеет лучше всего – ставить представления.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе в Украинском театре будет играть звездная актриса.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить