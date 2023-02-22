Одесский Украинский театр поразил продуктивностью во время войны

С момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, Украинский театр провел 7 премьер.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook Елена Гуревич, заместитель директора Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василько.
«Возобновлены спектакли, встречи в укрытии, помощь ВСУ, сотрудничество с Благотворительными фондами, волонтерами, военными, все спектакли на украинском языке, почти круглосуточные репетиции, титанический труд актеров!» — написала она.
Представитель театра поблагодарила его зрителей, которые покупают билеты и тем самым финансово поддерживают учреждение в трудное военное время.
Отметим, что афиша второй половины февраля содержит такие спектакли:
- «Неаполитанские страсти»;
- «Собачье сердце 2.0 Перезагрузка»;
- «Чуваки не празднуют, или Russian»;
- «Сердце пополам»;
- «Тени забытых предков»;
- «Ночь перед Рождеством»
Афиша на март, как обещают в театре, бунт не менее разнообразной.
Ранее директор Одесского украинского театра Юлия Пивоварова говорила, что в такие нелегкие времена театру нужно делать то, что он умеет лучше всего – ставить представления.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе в Украинском театре будет играть звездная актриса.
Читайте также:
- «Остаться нельзя…»: в Одессе показали спектакль об оккупации Херсона (видео)
- Как живет Одесский украинский театр в условиях военного положения (видео, фото)