Одесский Украинский театр поразил продуктивностью во время войны

С момента полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, Украинский театр провел 7 премьер.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Елена Гуревич, заместитель директора Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василько.

«Возобновлены спектакли, встречи в укрытии, помощь ВСУ, сотрудничество с Благотворительными фондами, волонтерами, военными, все спектакли на украинском языке, почти круглосуточные репетиции, титанический труд актеров!» — написала она.

Представитель театра поблагодарила его зрителей, которые покупают билеты и тем самым финансово поддерживают учреждение в трудное военное время.

Отметим, что афиша второй половины февраля содержит такие спектакли:

«Неаполитанские страсти»;

«Собачье сердце 2.0 Перезагрузка»;

«Чуваки не празднуют, или Russian»;

«Сердце пополам»;

«Тени забытых предков»;

«Ночь перед Рождеством»

Афиша на март, как обещают в театре, бунт не менее разнообразной.

Ранее директор Одесского украинского театра Юлия Пивоварова говорила, что в такие нелегкие времена театру нужно делать то, что он умеет лучше всего – ставить представления.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе в Украинском театре будет играть звездная актриса.

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