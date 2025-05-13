Об этом общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщает на своей странице в Фейсбук.
В ответе Одесского горсовета на обращение активистов сообщается, что вопрос демонтажа 9 мемориальных досок в Одессе будет рассмотрен на заседании историко-топонимической комиссии. Это касается табличек, установленных в честь:
- композитора Чайковского П. И.
- писателя Чехова А. П.
- поэта Кирсанова С. И.
- героев Советского Союза: Максименко С.Е., Главацкого Г. К. и Бурмакова И. Д.
- вице-адмирала Жукова Г. В.
- космонавта Юрия Гагарина
- штаба Приморской армии
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