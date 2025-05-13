Об этом общественная организация «Деколонизация. Украина» сообщает на своей странице в Фейсбук.

В ответе Одесского горсовета на обращение активистов сообщается, что вопрос демонтажа 9 мемориальных досок в Одессе будет рассмотрен на заседании историко-топонимической комиссии. Это касается табличек, установленных в честь:

композитора Чайковского П. И.

писателя Чехова А. П.

поэта Кирсанова С. И.

героев Советского Союза: Максименко С.Е., Главацкого Г. К. и Бурмакова И. Д.

вице-адмирала Жукова Г. В.

космонавта Юрия Гагарина

штаба Приморской армии

По теме: Громаде Одесской области рекомендуют переименовать улицу 9 Мая

Ранее «Деколонизация. Украина» обновила карты с количеством улиц, которые надо переименовать на территории Украины в рамках декоммунизации и деколонизации. В этот перечень попали 228 улиц в Одесской области.

Ютуб-канал “Одеське життя” начал новый цикл видео «Улицы Одессы: было – стало», в котором рассказываем о людях, чьи имена носят улицы Одессы и Одесщины.