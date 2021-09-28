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В Одессе открыли еще три пункта вакцинации от COVID-19

В Одессе открыли еще три пункта вакцинации от COVID-19

В Одессе открыли еще три пункта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

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Теперь одесситы смогут привиться от COVID-19 по таким адресам:

  1. ТЦ «Эпицентр», проспект Небесной Сотни, 99, суббота-воскресенье, с 10:00 до 16:00, телефон 050 10-16-396;
  2. ТЦ «Новая линия», Киевское шоссе, 8/2, суббота, с 10:00 до 17:00, телефон 068-202-48-95;
  3. Таировский КДЦ, Лиманка, жилмассив Радужный, 21, понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 16:00, телефон 050 10-16-396.

В центрах на выбор доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Comirnaty.

Напомним, в Одессе работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам, касающимся коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что в реанимациях Одессы закончились места для больных коронавирусом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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