В Одессе открыли еще три пункта вакцинации от COVID-19

В Одессе открыли еще три пункта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.
Теперь одесситы смогут привиться от COVID-19 по таким адресам:
- ТЦ «Эпицентр», проспект Небесной Сотни, 99, суббота-воскресенье, с 10:00 до 16:00, телефон 050 10-16-396;
- ТЦ «Новая линия», Киевское шоссе, 8/2, суббота, с 10:00 до 17:00, телефон 068-202-48-95;
- Таировский КДЦ, Лиманка, жилмассив Радужный, 21, понедельник, среда, пятница, с 10:00 до 16:00, телефон 050 10-16-396.
В центрах на выбор доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Comirnaty.
Напомним, в Одессе работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам, касающимся коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее сообщалось, что в реанимациях Одессы закончились места для больных коронавирусом.
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