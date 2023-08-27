Лотереи: шанс на богатство или просто развлечение?

Ежегодно в конце августа во всем мире отмечают Международный день лотерей. Отношение к этому «виду спорта» неоднозначное: одни считают лотереи чистым надувательством, а другие уверены, что это способ поправить свои финансовые дела и разбогатеть. Так что же такое лотереи на самом деле?

Узаконенный налог на азарт

Первые лотереи в европейской истории появились в 1440-х годах в графстве Фландерс, на территории современных Нидерландов, Бельгии и северной Франции. Своим владельцам они приносили настолько хороший доход, что идею проведения лотерей стали заимствовать и жители других стран.

В современном мире лотереи стали способом финансировать общественные проекты, именно поэтому в большинстве стран они по-прежнему остаются в руках государства.

В экономическом смысле гослотерея является своеобразным налогом на азарт, однако полученные средства передаются чаще всего на социальные нужды. Так что в определенном смысле лотерею можно рассматривать как скрытую благотворительность.

Золотые горы и подводные камни

Каждый, кто покупает лотерейный билет, уверен, что именно сейчас на него прольется долгожданный золотой дождь. Однако шансы на выигрыш главного приза обычно стремятся к нулю. Например, в «Суперлото», где нужно угадать шесть номеров из 52, перспективу сорвать джекпот можно оценивать как один к 20 миллионам, а в лотерее «Мегалот», где нужно угадать шесть цифр из 42, шансы составляют один к пяти миллионам с хвостиком. Но даже если победитель сорвет огромный куш, он рискует вместо долгожданного благополучия приобрести неприятные сюрпризы. Первым делом «счастливчика» может разочаровать сумма — она обязательно будет меньше, ведь все выигрыши облагаются налогом. Кроме того, если это джекпот, всю сумму выигравший получит не сразу. Возможно, ему будут выплачивать ее частями, и это может растянуться даже на несколько лет.

Если вы сорвали джекпот

Джекпот — это призовой фонд в лотереях. Он формируется за счет ставок участников или прибыли от проданных лотерейных билетов. Выплачивается джекпот, как и другие призы, за счет средств призового фонда оператора государственных лотерей и только в национальной валюте Украины.

Получить выигрыш до трех тысяч гривен проще всего — эту сумму без проблем должны выплатить в точке распространения билетов.

Чтобы получить сумму в 10 тысяч гривен, нужно зарегистрироваться на официальном сайте оператора лотерей, и деньги будут автоматически переведены на ваш счет в личном кабинете.

Суммы больше 10 тысяч гривен можно получить только в представительстве лотереи.

А вот если вы сорвали джекпот и сумма выигрыша составила более миллиона гривен, получить его вы сможете только через три года со дня предъявления выигрышного лотерейного билета. Кроме того, вы должны быть готовы отдать в пользу государства 18% налога от суммы выигрыша, плюс военный сбор.

Все это может стать неприятным сюрпризом, поэтому, чтобы избежать неожиданностей, внимательно изучите условия выплаты призов и перечень документов, которые вы, в случае выигрыша, должны будете предъявить оператору лотереи.

Опасные игры

Многие знают все «четыреста сравнительно честных способов отъема денег», тем не менее часто попадаются на посулы преступников. Особенно популярными в последнее время стали лотерейные «лохотроны». Чтобы не попасться на их удочку, запомните несколько правил:

Выключите жадность и включите логику. Например, если вы получили сообщение или письмо по электронной почте, в котором вам сообщают о выигрыше в лотерею, не спешите радоваться. Лучше подумайте, покупали ли вы вообще лотерейный билет. Если вы не играли, следовательно, вы не можете выиграть, а значит, вас пытаются «развести» мошенники.

Если вы участвовали в какой-то лотерее, возможно, вы действительно что-то выиграли. Но при этом операторы официальной лотереи никогда не попросят вас что-то оплатить для получения выигрыша. Никогда не перечисляйте деньги ни на какие электронные кошельки, счета или банковские карты.

Отправив сообщение, что вы выиграли приз, мошенники могут попросить номер вашей карты, с помощью которой якобы можно идентифицировать вашу личность. Объяснить это могут и по-другому: либо для обработки информации о выигрыше, либо для перевода денег вам на карту.

Иногда мошенники отправляют текстовые сообщения, что ваш номер якобы был выбран в результате жеребьевки и получил денежный приз. При этом вас попросят перезвонить по указанному номеру. В результате вы рискуете получить огромный телефонный счет и взломанный жуликами телефон.

В наше время даже названия известных фирм не являются гарантией честности. Например, от имени известного бренда вам могут предложить ответить на очень простые вопросы. После этого сообщат, что вы выиграли какой-то приз и предложат перейти по ссылке. В результате на ваш телефон или компьютер может быть установлена программа, которая будет собирать ваши данные.

Куда идут доходы от лотерей?

В цивилизованных странах доходы от лотерей всегда шли на социальные нужды. В Америке на такие средства проложена дорога через Камберлендский горный район, в Англии построены мосты и Британский музей, а в Сиднее — оперный театр. В настоящее время в США и Канаде лотерейные деньги идут на образование и борьбу с незаконными казино — где выигрыш зависит не от навыков игрока, а от случая. В Великобритании почти половина от всех лотерейных денег идет на финансирование Департамента цифровых технологий, культуры, медиа и спорта. В Швейцарии третья часть доходов от лотерей направляется на поддержку образовательных и медицинских социальных программ, для поддержки молодежи, детей и стариков, а половина доходов — на поддержку культурного наследия.

Какие лотереи в Украине принадлежат государству?

Украинская национальная лотерея: «Суперлото», «Кено», «Лото «Максима», Лото «6 из 36».

М.С.Л. (Молодьспортлото): «Переможна», «Лото «Забава», «Мегалот», «Каре».

Кроме этого, государственные лотереи предлагают мгновенные и скретч-лотереи, также можно сделать ставки онлайн на официальном сайте.

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