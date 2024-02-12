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Еще один одесский музей пострадал от вражеского обстрела: коллекция под угрозой

Еще один одесский музей пострадал от вражеского обстрела: коллекция под угрозой

Музей истории развития украинского казачества стал еще одним учреждением культуры в Одессе, который пострадал из-за регулярных атак вражеских беспилотников.

Как сообщил директор музея Сергей Шпак, здание пострадало во время атаки ночью 10 февраля. В центральном зале упала часть потолка, а та что осталась — аварийно нависла.

«Под угрозой функционирование уникальной коллекции музея. Необходим срочный ремонт. К сожалению музей является общественным, то есть существует исключительно на пожертвования и средства членов общественного объединения», — отметил Сергей Шпак.

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Предварительно, ремонт обойдется в 40 тысяч гривен.

Напомним, 10 февраля 2024 года Одессу атаковали три волны «шахедов». Первую волну враг направил в Одессу. Все 9 дронов успешно сбили подразделения противовоздушной обороны.

На Пересыпи хранят историю украинского казачества

Музей истории развития украинского казачества расположен в отреставрированном здании 19-го века, по адресу улица Черноморского Казачества, 9.

Музей открылся 9 марта 2006 года. Первая экспозиция была достаточно скромной: из экспонатов были только макеты пистолетов, булавы и картинки с изображением разных героических событий из истории украинского казачества.

Позже сотрудники музея устраивали специальные «экспедиции» по казацким селам Одещины (таких в Одесской области более 50-ти). Из экспедиций они привозили устаревшие и ненужные в хозяйстве сельчан вещи — подковы, инструмент и даже ткацкий станок. Еще часть экспонатов досталась из фондов музеев, которые находились при школах, но по каким-то причинам закрылись. Так, выставочное пространство музея выросло до трех залов: зал «Героика Украинского козачества», зал «Козацкий быт и Произведения искусства посвященные казачеству» и зал «Украинская комната 19 века».

Сейчас в музее более 1000 экспонатов. По словам Сергея Шпака, самая большая ценность музея — коллекция казацких костюмов. Это связано с тем, что оригинальной исторической казацкой одежды осталось немного.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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