Новости Одессы и Одесской области

В Одессе оцифровали кресты Куяльницкого козацкого кладбища

В Одессе оцифровали кресты Куяльницкого козацкого кладбища

В Одессе создали цифровой Каталог крестов Куяльника — одного из крупнейших и старейших казацких кладбищ Украины. Благодаря оцифровке исследователи и ученые теперь могут с большей точностью осматривать поверхности и расшифровывать знаки, которые раньше было трудно прочитать и понять. 

Это проект команды «Пикселированные Реальности», который охватывает все надгробия и кресты, на которых есть знаки и надписи.

Над созданием Каталога крестов Куяльника также работали краевед Дмитрий Жданов, специалист по картографическому дизайну и пространственному анализу Федор Гонца.

Целью проекта является сохранение и изучение ценного украинского наследия.

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Куяльницкое кладбище Одессы — крупнейшее из сохранившихся казацких кладбищ Украины, исторический памятник второй половины 18 в. — конца 19 в. В общем, на кладбище более пяти сотен захоронений, около двух сотен увенчаны каменными крестами, а 32 имеют надписи. С помощью фотограмметрии и 3D-моделирования команда «Пикселированные Реальности» оцифровала 32 креста.

Также в рамках работы над каталогом удалось уточнить надписи трех крестов.

«Каталог крестов Куяльницкого кладбища разрушает имперские мифы об истории Одессы и доказывает, что украинцы жили здесь задолго до основания города. Этот проект также направлен на отмену российских нарративов и освещение того, что в течение многих веков здесь сосуществовали люди разных национальностей, в частности крымские татары, турки, украинцы и греки», — рассказала Яна Бойцова, соучредитель ОО „Пикселированные Реальности“.

Организаторы проекта надеются, что благодаря детальной инвентаризации не только территория кладбища, но и отдельные кресты получат статус культурного наследия и будут охраняться от разрушений.

«Казацкие кресты — это важные источники информации о быте, материальной и нематериальной культуре украинского народа. Казацкие кладбища являются историческим памятником, который мы должны сохранить для следующих поколений», — отметил Федор Стоянов, начальник управления по работе с ЮНЕСКО и охраны культурного наследия Департамента.

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